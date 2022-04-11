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Путин поручил представить предложения о доиндексации пенсий, соцвыплат и прожиточного минимума

Елизавета Потейчук
17:05 11.04.2022
Президент России обозначил срок подготовки соответствующих инициатив до 20 апреля.
Путин поручил представить предложения о доиндексации пенсий, соцвыплат и прожиточного минимума
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о доиндексации зарплат, пенсий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Российский глава обозначил срок подготовки соответствующих инициатив до 20 апреля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий (в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам), социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Срок - 20 апреля 2022 года», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть сдерживание роста стоимости проезда на общественном транспорте.

Ранее глава Российского государства назвал национализацию энергоактивов РФ на Западе «обоюдоострым оружием». Российский лидер отметил, что с Запада уже слышатся пожелания о национализации.

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