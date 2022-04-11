В стране и мире Путин поручил представить предложения о доиндексации пенсий, соцвыплат и прожиточного минимума Елизавета Потейчук Президент России обозначил срок подготовки соответствующих инициатив до 20 апреля. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о доиндексации зарплат, пенсий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Российский глава обозначил срок подготовки соответствующих инициатив до 20 апреля. «Правительству Российской Федерации представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий (в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам), социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Срок - 20 апреля 2022 года», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Также Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть сдерживание роста стоимости проезда на общественном транспорте. Ранее глава Российского государства назвал национализацию энергоактивов РФ на Западе «обоюдоострым оружием». Российский лидер отметил, что с Запада уже слышатся пожелания о национализации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика