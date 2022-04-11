Песков сообщил о начале переговоров Путина и Нехаммера

Встреча лидеров двух стран проходит в резиденции президента РФ в Ново-Огарево.

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В резиденции в Ново-Огарево начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По просьбе Нехаммера встреча проходит в закрытом режиме.

«Встреча уже идет», - заявил Песков журналистам.

Сегодня Нехаммер прибыл в Москву для проведения переговоров с Путиным. До этого он посетил посольство Австрии в России.