Разрушения в доме после взрыва газа в Ступино сняли с коптера

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Последствия от взрыва бытового газа в пятиэтажке в подмосковном Ступино сняли с квадрокоптера. Судя по кадрам, значительным разрушениям подверглись два верхних этажа жилого здания. Также на пострадавшем от взрыва участке работают спасатели.

Видео публикует телеканал «Звезда». Кроме того, ролик демонстрирует применение спасателями специальной техники для более эффективной работы на месте происшествия. Ранее жительница Ступино рассказала о взрыве газа в своем доме. По словам женщины, ее сына отбросило взрывной волной.

По данным МЧС России по Московской области, в результате взрыва газа в доме погибли три человека. Взрыв произошел в 5 утра по адресу Центральный переулок, дом 4. Более того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.