Воробьев поручил главе Ступино помочь работникам, пострадавшим при взрыве газа

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Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил руководителю города Ступино Сергею Мужальских предупредить предприятия о тех работниках, которые пострадали при взрыве газа в жилом доме. По словам Воробьева, их следует «подстраховать», так как им сейчас «пока не до работы».

«Все, что касается работы, все звонки мы сделаем. Подстрахуем. Сергей Геннадьевич, на тех предприятиях, где работают люди, нужно подстраховаться, чтобы не было беспокойства лишний раз. Задача объяснить, что пока не до работы», - цитирует телеканал «360» слова Воробьева.

Мужальских подтвердил, что возьмет под контроль ситуацию и отметил, что для жителей пострадавшего дома подготовлено 40 гостиничных номеров для размещения.

В подмосковном Ступино сегодня в 5 утра взорвался бытовой газ в жилом пятиэтажном доме. По данным МЧС России по Московской области, два человека погибли, пять - пострадали. Как сообщает Следственный комитет РФ, под завалами все еще могут оставаться люди.