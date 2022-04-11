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«Боялись, что сгорим»: Воробьев встретился с пострадавшими при взрыве газа в Ступино

Елизавета Потейчук
15:02 11.04.2022
Губернатор Подмосковья встретился с матерью погибшей при взрыве девочки, а также посетил в больнице пострадавшую жительницу дома.
© Видео: Телеканал 360 © Фото: Телеканал 360
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с пострадавшими после взрыва бытового газа в Ступино. В частности, глава Подмосковья пообещал жителям всестороннюю поддержку как по восстановлению имущества, так и в вопросах лечения. Кроме того, вице-губернатор Московской области Евгений Хромишин сообщил, что в пятиэтажке установят систему «Струна», которая позволяет отслеживать степень аварийности дома.

Воробьев встретился с матерью погибшей при взрыве девочки Натальей Марининой, а также посетил в больнице пострадавшую Светлану Ширяеву. По ее словам, в момент происшествия она спала и в итоге получила травмы после того, как ее придавило плитой. Из-под нее Светлана еле-еле выбралась.

«Пожар был. Боялись, что сгорим. Мы с девушкой как-то выбирались, но, слава богу, МЧС приехали быстро, потушили, нас эвакуировали. Он на себе вынес и меня, и ее», - цитирует телеканал «360» слова женщины.

Как отметил губернатор, дом будут восстанавливать, но в настоящий момент необходимо провести все замеры, чтобы убедиться, что здание не аварийное. Спасатели, добавил Воробьев, уже ведут все необходимые работы.

Напомним, по данным МЧС РФ, в результате инцидента погибли два человека и пострадали еще пятеро. Взрыв газа произошел на последнем этаже жилого дома в Ступино. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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