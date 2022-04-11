«Я верил в Макрона, а он разочаровал»: как прошел первый тур президентских выборов во Франции

Второй тур выборов запланирован на 24 апреля, который пройдет в случае, если никто из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов.

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На президентских выборах во Франции явка меньше чем пять лет назад. Активистам даже пришлось ходить по квартирам, чтобы убедить людей голосовать. Однако, среди тех, кто все-таки пришел на участки, не так много молодежи, которая во Франции всегда активна.

Первый тур президентских выборов в Пятой республике завершен. Но их результаты могут дестабилизировать весь Запад. Об этом предупреждают первые полосы зарубежной прессы. Так, издание Politico сообщает, что Вашингтон опасается, что если защитник России Марин Ле Пен выиграет выборы во Франции, то она может развалить западный альянс НАТО.

А такие настроения уже предшествовали выборам. На плакатах манифестантов в Париже призывы отправить в отставку действующего президента и кандидата Эмманюэля Макрона. Совсем недавно ставки в президентской гонке делали только на него. Но чем выше во Франции цены на продукты и бензин, тем ниже его рейтинг.

«Пять лет назад я верил в Макрона. Но сейчас и он меня разочаровал», - заявил житель Франции Луи Лабартет.

Ему вторит француженка Одри, говоря, что «цены растут - это правда, и думаю, что с приходом нового президента, это не изменится».

В президентской гонке участвовали 12 кандидатов. Среди них и бывший депутат Европарламента, глава левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, которому прочили неплохой результат. От крайне правых - Эрик Земмур, который винит США в срыве планов по объединению Европы и России после распада СССР.

Также и Марин Ле Пен - лидер правой партии «Национальное объединение». По итогам прошлых президентских выборов она была второй, разрыв с Макроном оказался существенным. В этот раз разница по итогам первого тура может составить всего процент. Таковы результаты опросов.

«Она правда может что-то изменить, может приспособиться ко всему. Мне кажется, что Франция - это Титаник, который вот-вот утонет. А она сможет увести его от айсберга», - рассказал француз Фредерик Новаковский.

Кандидат в президенты Марин Ле Пен обещает снижение пенсионного возраста, индексацию пенсий и социальных выплат, снижение тарифов на газ и электричество. В период экономического кризиса, который может коснуться Франции из-за поддержки Макроном западных антироссийских санкций, так важны социальные гарантии.

В отличие от нынешнего президента, Марин Ле Пен осуждает политику НАТО, выступает за выход Франции из альянса и за развитие сотрудничества с Россией. Она уже призывала Евросоюз и США остановить давление на Москву. Американские власти обеспокоены. К тому же, французы нарекли Марин Ле Пен кандидатом, защищающим права бедных.

А Макрона, бывшего банкира, напротив, обвиняют в поддержке богатых. «Желтые жилеты» - одно из самых крупных протестных движений во Франции - появились как раз во время президентства Макрона. Изначально протестанты вышли на улицы из-за повышения налогов на топливо. А после из-за других растущих экономических проблем.

«Французский электорат истощен после "желтых жилетов", ковида, кризиса на Украине. Многие люди в замешательстве: они не знают, в чем смысл выборов, многие верят, что Макрон вновь победит, и это тоже не добавляет избирателям мотивации», - отметил политолог Бруно Котр.

Прямо перед выборами действующий президент Франции оказался в центре скандала. Издание The Gardian сообщало, что началось расследование налогового мошенничества в отношении консалтинговой фирмы, консультировавшей правительство Макрона.

Вместе с тем, английская пресса сообщала, что администрация Макрона сотрудничала с американской компанией, платила рекордно высокие гонорары. В свою очередь компания из США укрывалась от налогов. Все это не повышает предвыборный рейтинг Эмманюэля Макрона.

Второй тур выборов запланирован на 24 апреля. Он состоится, если никто из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов. В случае победы Макрона тот станет первым лидером Франции со времен Жака Ширака, кому удастся продлить свой президентский срок еще на пять лет. Если победу одержит Ле Пен, то она станет первой женщиной-президентом Франции.

Немногим ранее в комментарии «Звезде» политолог Малек Дудаков рассказал, чем опасна для США и Великобритании победа Ле Пен на выборах во Франции. Он сказал, что результат президентских выборов во Франции «скорее всего, будет носить негативный характер для антироссийской политики и США, и Соединенного Королевства».

Политолог отметил, что «на текущий момент и в Вашингтоне, и в Лондоне наблюдается своего рода паника среди политического класса по поводу возможного итога выборов во Франции».