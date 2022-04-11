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Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции после подсчета 95% голосов

алиса краузова
03:13 11.04.2022
МВД Франции объявило результаты первого этапа президентских выборов после подсчета 95% голосов избирателей.
Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции после подсчета 95% голосов
© Фото: Julien Mattia, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Действующий лидер Франции Эмманюэль Макрон вышел в лидеры голосования в рамках первого тура президентских выборов. Такой результат был установлен после подсчета 95% голосов избирателей.

Согласно сообщению министерства внутренних дел страны, нынешний глава государства получил 27,41% голосов. На втором месте среди кандидатов оказалась глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившая поддержку в 24,03% голосов.

Третью, четвертую и пятую позиции заняли лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,57%, основатель крайне правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур с 6,97% и представитель правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс с 4,75% соответственно.

Следующий тур выборов на пост главы государства состоится во Франции 24 апреля.

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