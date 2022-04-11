В стране и мире Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции после подсчета 95% голосов алиса краузова МВД Франции объявило результаты первого этапа президентских выборов после подсчета 95% голосов избирателей. © Фото: Julien Mattia, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Действующий лидер Франции Эмманюэль Макрон вышел в лидеры голосования в рамках первого тура президентских выборов. Такой результат был установлен после подсчета 95% голосов избирателей. Согласно сообщению министерства внутренних дел страны, нынешний глава государства получил 27,41% голосов. На втором месте среди кандидатов оказалась глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившая поддержку в 24,03% голосов. Третью, четвертую и пятую позиции заняли лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,57%, основатель крайне правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур с 6,97% и представитель правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс с 4,75% соответственно. Следующий тур выборов на пост главы государства состоится во Франции 24 апреля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика