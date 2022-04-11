В стране и мире СК РФ сообщает, что под завалами дома в Ступино могут оставаться люди Егор Левин По данным МЧС РФ, при инциденте погибли два человека и пострадали еще пятеро. © Видео: СК РФ © Фото: СК РФ Читайте нас на: Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), после взрыва газа, произошедшего в подмосковном Ступино. По данным ведомства, под завалами обрушившегося дома могут находиться люди. Ранее от взрыва газа пострадал последний этаж жилого дома в подмосковном Ступино. По данным МЧС РФ, при инциденте погибли два человека и пострадали еще пятеро. На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается неотложная помощь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика