СК РФ сообщает, что под завалами дома в Ступино могут оставаться люди
По данным МЧС РФ, при инциденте погибли два человека и пострадали еще пятеро.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), после взрыва газа, произошедшего в подмосковном Ступино.
По данным ведомства, под завалами обрушившегося дома могут находиться люди.
Ранее от взрыва газа пострадал последний этаж жилого дома в подмосковном Ступино. По данным МЧС РФ, при инциденте погибли два человека и пострадали еще пятеро. На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается неотложная помощь.