Сына отбросило взрывной волной: жительница Ступино рассказала о взрыве газа в своем доме

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Часть жителей жилого дома в Ступино, пострадавшего от взрыва газа, были временно эвакуированы в здание местного Дворца культуры. На место размещения прибыли волонтеры, спасатели и медики. Жителям предоставили горячее питание и медикаменты.

«Стену выбило взрывом, где мой сын спал. Я кричу ему. А его взрывной волной выбросило, и он упал вниз, на плиты. Думала, он там внизу, на земле. А потом смотрю - идет. Говорит, из 35-й квартиры... Девочка там погибла, под плитой. Хотели ее вытащить - не смогли. Умерла 14-летняя девочка...» - рассказала очевидица.

В подмосковном Ступино в 5 утра взорвался бытовой газ в жилом пятиэтажном доме. По данным МЧС России по Московской области, два человека погибли, пятеро пострадали. Как сообщает Следственный комитет РФ, под завалами все еще могут оставаться люди.