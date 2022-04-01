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Ксения Шойгу рассказала про реставрацию первой советской атомной подводной лодки

Тимур Шерзад
11:12 01.04.2022
По словам Ксении Шойгу, ведутся разговоры с моряками, служившими на лодке, они отдают личные вещи. Планируется разместить их в том самом месте, где они были, когда эти моряки служили на «Ленинском комсомоле».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Руководитель проектного офиса по созданию туристическо-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте рассказала о реставрации первой советской атомной подлодки «Ленинский комсомол». 

«Хотелось бы сохранить ее душу, мы разговариваем с моряками, которые служили на лодке, они отдают свои личные вещи, хотим, чтоб они лежали на том самом месте, когда они там служили. Безусловно, стараемся сохранить изначальный интерьер», - заметила Шойгу. 

До этого Ксения Шойгу рассказывала о роли проекта «Остров фортов» в Кронштадте.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что первую советскую атомную подлодку «Ленинский комсомол» установят в Кронштадте в роли корабля-музея в 2023 году

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