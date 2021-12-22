Шойгу заявил, что АПЛ «Ленинский комсомол» установят в Кронштадте в 2023 году

Первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) «Ленинский комсомол» будет установлена в Кронштадте - в запланированном к открытию Музее боевой славы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе пленарного заседания Общественного совета при Министерстве обороны РФ.

«Мы в ближайшее время, на память говорю, по-моему, в 2023 году, откроем в Кронштадте крупнейший музей, куда поставим нашу первую атомную лодку. Историческая лодка. Об этом просили очень многие подводники, военные моряки», - заявил министр.

В Кронштадт подлодку перегнали с Северного флота через каналы города. Шойгу отметил, что перед тем, как АПЛ смогут увидеть посетители, необходимо пройти «очень большой путь продолжительностью в несколько месяцев».

«Ленинский комсомол» был отбуксирован из Санкт-Петербурга в Кронштадт в октябре этого года. Подлодку превратят в экспонат Музея военно-морской славы, который откроют в рамках проекта «Остров фортов».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов