Армия Басурин заявил об освобождении на 80 процентов порта в Мариуполе По словам Басурина, оставшиеся в порту украинские боевики все еще оказывают сопротивления, они могут попытаться уйти в «Азовсталь». © Фото: Народная милиция ДНР Читайте нас на: Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об успехах в освобождении порта в Мариуполе. «Вы, наверное, знаете, что мы смогли освободить заложников — 47 моряков с трех судов. Порт освобожден на порядка 80 процентов, оказывают еще сопротивление. Оставшиеся могут пытаться уйти в «Азовсталь». А «Азовсталь» - это крепость в городе», - сказал Басурин в эфире канала «Россия 24». Ранее «Звезда» показывала работу российских саперов - они обезвреживают неразорвавшиеся снаряды в полях Мелитополя, чтобы фермеры смогли приступить к посевной. Тем временем в Минобороны России рассказали об уничтожении украинских установок С-300, которые поставила одна из европейских стран. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика