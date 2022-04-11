Басурин заявил об освобождении на 80 процентов порта в Мариуполе
По словам Басурина, оставшиеся в порту украинские боевики все еще оказывают сопротивления, они могут попытаться уйти в «Азовсталь».
© Фото: Народная милиция ДНР
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об успехах в освобождении порта в Мариуполе.
«Вы, наверное, знаете, что мы смогли освободить заложников — 47 моряков с трех судов. Порт освобожден на порядка 80 процентов, оказывают еще сопротивление. Оставшиеся могут пытаться уйти в «Азовсталь». А «Азовсталь» - это крепость в городе», - сказал Басурин в эфире канала «Россия 24».
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов