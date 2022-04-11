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Басурин заявил об освобождении на 80 процентов порта в Мариуполе

10:08 11.04.2022
По словам Басурина, оставшиеся в порту украинские боевики все еще оказывают сопротивления, они могут попытаться уйти в «Азовсталь».
Басурин заявил об освобождении на 80 процентов порта в Мариуполе
© Фото: Народная милиция ДНР
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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об успехах в освобождении порта в Мариуполе. 

«Вы, наверное, знаете, что мы смогли освободить заложников — 47 моряков с трех судов. Порт освобожден на порядка 80 процентов, оказывают еще сопротивление. Оставшиеся могут пытаться уйти в «Азовсталь». А «Азовсталь» - это крепость в городе», - сказал Басурин в эфире канала «Россия 24».

Ранее «Звезда» показывала работу российских саперов - они обезвреживают неразорвавшиеся снаряды в полях Мелитополя, чтобы фермеры смогли приступить к посевной. 

Тем временем в Минобороны России рассказали об уничтожении украинских установок С-300, которые поставила одна из европейских стран.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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