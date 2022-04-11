В МО РФ рассказали об уничтожении украинских установок С-300, поставленных из Европы

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Техника зенитного ракетного дивизиона С-300, которая направлена на Украину в качестве военной помощи из Европы, уже ликвидирована Вооруженными силами РФ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона», - говорится в сообщении.

Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры запуска сразу восьми ракет «Калибр» подряд по украинским целям с корабля ВМФ РФ. На них видно, как ракеты стартуют в небо одна за другой и уносятся к целям в вечернем морском закате.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов - разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов