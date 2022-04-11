Армия Армия Армия

Опасный «урожай»: как саперы РФ обезвреживают снаряды в полях Мелитополя

Виктория Косогляденко
алиса краузова
05:01 11.04.2022
«Звезда» рассказывает о том, как российские саперы спасают сельское хозяйство в Мелитополе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Реактивный снаряд системы «Град» сейчас больше чем наполовину в земле, но так и остался во взведенном состоянии лежать прямо вот здесь в поле. Он мог сработать при малейшем движении - к примеру при наезде сельскохозяйственной техники. Трактористы специально объехали этот участок.

А наши военнослужащие на месте снаряд уничтожили. И тут же рядом обнаружили другой объект, над обезвреживанием которого пришлось потрудиться. Внутри БМП оказался целый арсенал противотанковых гранат. Куда-то везти слишком опасно, поэтому будут обезвреживать рядом с боевой машиной - взорвут все разом.

И такого добра в мелитопольских полях хватает. Фермеры, которые сейчас приступили к посевной, каждый день обнаруживают десятки неразорвавшихся боеприпасов. Заявки на разминирование принимают в городской администрации и военной комендатуре. А потом саперы приезжают и обезвреживают взрывоопасные объекты. Уже 30 с лишним заявок на разминирование.

«Механизаторам четко и ясно была установка, чтобы, где видят непонятные предметы - объезжать, не трогать», - объяснил один из фермеров.

Переживают за урожаи не только потому, что сельхозугодия частично заминированы. В регионе сейчас не хватает удобрений и агрохимии: поставки нарушены. Вот, к примеру, на этих полях уже готовы к тому, что пшеницы будет на треть меньше. Озимые остались без подкормки. Помочь в ходе весенней посевной обещают новые городские власти. А в соседнем Крыму готовится к отправке партия гуманитарки для сельхозпроизводителей Запорожья.

«Фермеры - это крестьяне. Земля не ждет. Работа продолжается», - указал ио главы военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.

Как и у саперов. Их «урожаи» - реактивные снаряды, мины, фугасы и даже танки. Некоторые машины могут быть специально начинены взрывчаткой. Какие-то просто выходили из строя и их побросали. Причем, где придется.

«Враг отступал, противник отступал, и эти поля остались заминированы... Это все проверяется», - заявил сапер.

Поврежденный украинский танк, мимо которого все это время ездили рейсовые автобусы с пассажирами: бронетехника не на ходу, но то, что внутри - точно небезопасно.

Этот Т-72 полностью с боекомплектом. Это установили наши саперы. Технику бросили прямо на обочине оживленной трассы харьковского направления отступающие бойцы ВСУ. Они развернули башню в сторону дороги, перекрывая движение транспорта. Сейчас опасную технику убирают наши инженеры чтобы не создавать автомобилистам ни преград, ни угроз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:53 Армия
Видео
Разрушения колоссальные: как изменилась Попасная из-за постоянных городских боев
05:01 Армия
Видео
Опасный «урожай»: как саперы РФ обезвреживают снаряды в полях Мелитополя
04:12 В стране и мире
Times: блок НАТО летом пополнится Финляндией и Швецией
03:13 В стране и мире
Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции после подсчета 95% голосов
01:56 В стране и мире
Видео
С младенцем на руках: съемочная группа «Звезды» сопроводила беженцев на пути из Мариуполя
Популярное
Видео
Смертоносное облако: как украинские боевики устраивают провокации с химикатами в Рубежном
Видео
Военные объяснили отличие НКО от НЛО на орбитах Земли
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52
Видео
«Я "Маньяк", иду к тебе»: в МО РФ рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт «Мариуполь»
Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»
Видео
От хип-хопа до джаза: чем будут удивлять участники нового сезона «Новой Звезды»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.