Опасный «урожай»: как саперы РФ обезвреживают снаряды в полях Мелитополя

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Реактивный снаряд системы «Град» сейчас больше чем наполовину в земле, но так и остался во взведенном состоянии лежать прямо вот здесь в поле. Он мог сработать при малейшем движении - к примеру при наезде сельскохозяйственной техники. Трактористы специально объехали этот участок.

А наши военнослужащие на месте снаряд уничтожили. И тут же рядом обнаружили другой объект, над обезвреживанием которого пришлось потрудиться. Внутри БМП оказался целый арсенал противотанковых гранат. Куда-то везти слишком опасно, поэтому будут обезвреживать рядом с боевой машиной - взорвут все разом.

И такого добра в мелитопольских полях хватает. Фермеры, которые сейчас приступили к посевной, каждый день обнаруживают десятки неразорвавшихся боеприпасов. Заявки на разминирование принимают в городской администрации и военной комендатуре. А потом саперы приезжают и обезвреживают взрывоопасные объекты. Уже 30 с лишним заявок на разминирование.

«Механизаторам четко и ясно была установка, чтобы, где видят непонятные предметы - объезжать, не трогать», - объяснил один из фермеров.

Переживают за урожаи не только потому, что сельхозугодия частично заминированы. В регионе сейчас не хватает удобрений и агрохимии: поставки нарушены. Вот, к примеру, на этих полях уже готовы к тому, что пшеницы будет на треть меньше. Озимые остались без подкормки. Помочь в ходе весенней посевной обещают новые городские власти. А в соседнем Крыму готовится к отправке партия гуманитарки для сельхозпроизводителей Запорожья.

«Фермеры - это крестьяне. Земля не ждет. Работа продолжается», - указал ио главы военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.

Как и у саперов. Их «урожаи» - реактивные снаряды, мины, фугасы и даже танки. Некоторые машины могут быть специально начинены взрывчаткой. Какие-то просто выходили из строя и их побросали. Причем, где придется.

«Враг отступал, противник отступал, и эти поля остались заминированы... Это все проверяется», - заявил сапер.

Поврежденный украинский танк, мимо которого все это время ездили рейсовые автобусы с пассажирами: бронетехника не на ходу, но то, что внутри - точно небезопасно.

Этот Т-72 полностью с боекомплектом. Это установили наши саперы. Технику бросили прямо на обочине оживленной трассы харьковского направления отступающие бойцы ВСУ. Они развернули башню в сторону дороги, перекрывая движение транспорта. Сейчас опасную технику убирают наши инженеры чтобы не создавать автомобилистам ни преград, ни угроз.