Оперативно-тактическая авиация России поразила еще 78 военных объектов Украины
В Минобороны России сообщили об успехах оперативно-тактической авиации ВКС РФ. Об этом рассказал официальный представитель МО России Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 78 военных объектов Украины», - отметил Конашенков.
Он добавил, что в число этих объектов входят три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции ЗРК ближнего действия, а также четыре склада боеприпасов. Также поражено 58 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники Украины.
Также официальный представитель Минобороны России заявил об уничтожении украинских пусковых установок С-300, поставленных из Европы.
Кроме этого, по словам Конашенкова, под Херсоном сосретодоченным огнем из стрелкового оружия с земли сбит украинских ударный вертолет Ми-24.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов