Оперативно-тактическая авиация России поразила еще 78 военных объектов Украины

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, в число этих объектов входят три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции ЗРК ближнего действия, а также четыре склада боеприпасов. Также поражено 58 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники Украины.

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В Минобороны России сообщили об успехах оперативно-тактической авиации ВКС РФ. Об этом рассказал официальный представитель МО России Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 78 военных объектов Украины», - отметил Конашенков.

Он добавил, что в число этих объектов входят три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции ЗРК ближнего действия, а также четыре склада боеприпасов. Также поражено 58 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники Украины.

Также официальный представитель Минобороны России заявил об уничтожении украинских пусковых установок С-300, поставленных из Европы.

Кроме этого, по словам Конашенкова, под Херсоном сосретодоченным огнем из стрелкового оружия с земли сбит украинских ударный вертолет Ми-24.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов