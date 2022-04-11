МО РФ: под Херсоном огнем из стрелкового оружия с земли сбит украинский Ми-24
По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, украинский вертолет сбит в районе населенного пункта Посад-Покровское.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского ударного вертолета Ми-24. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24», - заявил Конашенков.
Также он рассказал об уничтожении украинских установок С-300, поставленных из Европы.
Кроме этого, по словам Конашенкова, высокоточным оружием уничтожено два украинских склада с боеприпасами.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов