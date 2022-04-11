В Минобороны России заявили об уничтожении двух украинских складов с боеприпасами
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение спецоперации на Украине.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Великой Новоселовки уничтожена ремонтная база ПВО ВСУ, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «Оса-АКМ».
В районах Николаева и Жовтневого уничтожены два склада боеприпасов, в районе Успеновки - радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.
Как сообщает официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, высокоточными ударами в районах Воздвиженки-2 и Ивановки Донецкой области уничтожены девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52. Летчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки ВСУ.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов