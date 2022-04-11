Армия В Минобороны России заявили об уничтожении двух украинских складов с боеприпасами Как заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, также высокоточным оружием уничтожен радиолокатор С-300, девять танков, пять САУ, пять РСЗО и более 60 украинских националистов. © Видео: Минобороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение спецоперации на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Великой Новоселовки уничтожена ремонтная база ПВО ВСУ, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «Оса-АКМ». В районах Николаева и Жовтневого уничтожены два склада боеприпасов, в районе Успеновки - радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300. Как сообщает официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, высокоточными ударами в районах Воздвиженки-2 и Ивановки Донецкой области уничтожены девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов. Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52. Летчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки ВСУ. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика