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В МИД РФ заявили, что будут сэкономлены 34 миллиона евро после выхода из Совета Европы

Марина Крижановская
10:53 01.04.2022
Руководитель Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России рассказал о предстоящей экономии для российской стороны.
В МИД РФ заявили, что будут сэкономлены 34 миллиона евро после выхода из Совета Европы
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Министерстве иностранных дел России оценили выгоду для Российской Федерации после выхода из состава Совета Европы. Так, сообщается, что сумма равняется 34 миллионам евро. Об этом рассказал директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец в интервью РИА Новости.

Ранее высокопоставленный дипломат отметил, что Россия не имеет намерений просить европейские страны об отмене санкционных ограничений. Кобринец сказал, что на Европейском союзе «свет клином не сошелся» и Россия имеет определенный запас прочности.

Ранее, 15 марта, в МИД России опубликовали заявление о запуске процедуры выхода из Совета Европы. Как сообщает ведомство, государства НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога.

Отмечено, что 25 февраля организацией было принято дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах совета. Также добавлено, что всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, «который без России лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на этот шаг».

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