МИД РФ: Россия официально выходит из Совета Европы

Российская Федерация официально выходит из Совета Европы, но остается открытой к сотрудничеству со странами организации. Об этом сообщило министерство иностранных дел РФ.

Как сообщает ведомство, государства НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога. Согласно сообщению, 25 февраля организацией было принято дискриминационное решение о приостановке представительства РФ в уставных органах совета.

«В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта с.г. Генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из Организации», - говорится в заявлении МИД РФ.

МИД РФ отметило, что всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России «лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на этот шаг».

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия не будет участвовать в Совете Европы. Согласно заявлению МИД РФ Москва отказывается от участия в превращении организации в площадку для самолюбования Запада.