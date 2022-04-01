В МО РФ заявили об уничтожении украинского вертолета и 8 беспилотников, включая «Байрактар»

Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Подразделения ЛНР в ходе наступления блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино. За ночь уничтожено до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57 отдельной мотопехотной бригады, одну артиллерийскую батарею, две БМП и четыре автомобиля различного назначения.

По данным Министерства обороны РФ, помимо этого, средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе один украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Любимовка и восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Лисичанск, Донецк, Чернигов, Коросунь и Новомихайловское. В том числе - один «Байрактар ТБ-2» в районе Ваховки.

Также высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов.

Ранее российские военные нашли в захваченных танках ВСУ изменения по стандартам НАТО. Техника была оставлена военнослужащими ВСУ в окрестностях Чернигова, в данный момент она изучается российскими военными.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов