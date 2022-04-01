«Попали под огонь»: военнослужащий ЧФ РФ об операции по прикрытию и награде «За отвагу»

Военнослужащий рассказал, что находился под местным наркозом, поэтому хорошо помнит все произошедшее.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

Тридцатого марта 2022 года командующий 58-й армией генерал-лейтенант Михаил Зусько наградил ряд военнослужащих за проявление мужества и профессионализма при выполнении боевых задач в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.

Один из награжденных, военнослужащий Черноморского флота России майор Даниил Новиков, рассказал «Звезде» о том, за какие действия получил медаль «За отвагу». Задачей его отделения было прикрытие роты ВС РФ от средств воздушного нападения противника. Однако в ходе выполнения задачи военнослужащие попали под обстрел и майор был ранен.

«Мой личный состав по возможности оказал первую помощь, соответственно, перевязали ногу, накинули повязку, укололи обезболивающее. После этого попали под сильный артиллерийский огонь. Было принято решение занять оборону в лесополосе, пока не прекратится огонь. Так как самостоятельно я передвигаться не мог, мои товарищи меня, раненного, порядка километра-полутора перемещали на себе», - рассказал Новиков.

Военнослужащий отметил, что, так как находился под местным, а не общим наркозом, хорошо помнит все происходящее с ним.

«Операцию мне производили при очень сильном обстреле. Практически весь медицинский персонал госпиталя убыл на отражение нападения, а врач с медперсоналом, которые, я так понимаю, присутствовали только на операции, продолжали ее делать. После этого я был эвакуирован, большое спасибо медицинскому персоналу», - поблагодарил майор.

Так, награжденные военнослужащие умелыми действиями достойно выполнили приказ командования и позволили российским войскам беспрепятственно продвинуться дальше. Медаль «За отвагу» Новикову вручил замкомандующего ЧФ вице-адмирал Аркадий Романов.

Ранее командующий войсками ЦВО вручил награды за мужество и героизм, проявленные в спецоперации на Украине. Генерал-полковник Александр Лапин лично прибыл в расположение подразделений округа, действующих на черниговском направлении.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов