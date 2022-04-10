Во Франции стартует первый тур президентских выборов

© Фото: Panoramic, KeystonePressAgency, globallookpress

Во Франции 10 апреля пройдет первый тур президентских выборов. Главные фавориты гонки - действующий глава государства Эммануэль Макрон и глава «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Всего же за кресло в Елисейском дворце поборются 12 кандидатов, ни один из которых не имеет достаточной поддержки населения. Именно поэтому 24 апреля состоится второй тур, после которого и станет известен победитель. С большой долей вероятности, в него выйдут Макрон и Ле Пен.

Как пишет The Economist, разрыв между ними будет небольшим. Отмечается, что, скорее всего, Макрону удастся переизбраться с показателем 53% голосов против 47% у Ле Пен.

Ранее стало известно, что США боятся дестабилизации коалиции против Москвы в случае победы Ле Пен. Также ранее кандидат в президенты Франции заявляла, что страна выйдет из НАТО в случае ее победы.