Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть РФ и Украину

Американские власти выступают с подобными призывами с начала спецоперации на Украине.

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В Вашингтоне снова призвали граждан США покинуть территорию РФ и Украины из соображений безопасности. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <...> Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину немедленно», - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден обратился к своим соотечественникам, находящимся на Украине. Американский лидер призвал их немедленно покинуть страну. Также он заявил, что Соединенные Штаты не считают россиян врагами.