Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Президент США Джо Байден обратился к своим соотечественникам, находящимся на Украине. Американский лидер призвал их немедленно покинуть страну.

В Государственном департаменте также обратились к гражданам США, находящимся на Украине. Их призвали покинуть Украину как можно скорее, используя частные виды транспорта.

Стоит отметить, что похожие призывы от Госдепа звучали и раньше. Однако до этого рекомендация звучала более мягко - американцев на Украине просили «задуматься об отъезде», тогда как сейчас прямо призывают скорее покинуть страну.

В последнее время западные страны, включая США, активно распространяют слухи о якобы готовящемся Россией вторжении на Украину, угрожая при этом ввести санкции против нашего государства.

Кремль, в свою очередь, неоднократно заявлял, что РФ не собирается ни на кого нападать, а голословные обвинения в вероятной «агрессии» Запад использует как предлог для размещения сил НАТО рядом с российскими границами.