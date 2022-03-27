Байден заявил, что США не считают россиян врагами

Американский лидер отметил, что Москва своими действиями на Украине сделала все, чтобы отрезать своих граждан от остального мира.

© Фото: Oliver Contreras, Keystone Press Agency, Global Look Press

Соединенные Штаты не считают россиян врагами. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден.

«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», - сказал он на пресс-конференции в Польше в завершение своего европейского турне.

В то же время он отметил, что Москва своими действиями на Украине сделала все, чтобы отрезать россиян от остального мира и вернуть страну «в 19 век», передает РИА Новости.

В связи с российской специальной операцией на Украине страны Запада и некоторые другие ранее ввели ряд серьезных санкций против России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что США вместе с союзниками «полностью сокрушили» российскую экономику.

В то же время в РФ не считают возникшие перед страной препятствия «фатальными». По словам заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, они не сопоставимы с теми трудностями, которые Россия прошла в 20 веке. Он также отметил, что однополярному миру пришел конец, Соединенные Штаты «больше не являются хозяевами планеты Земля».