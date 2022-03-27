В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден заявил, что США не считают россиян врагами

Анна Касаткина
01:40 27.03.2022
Американский лидер отметил, что Москва своими действиями на Украине сделала все, чтобы отрезать своих граждан от остального мира.
Байден заявил, что США не считают россиян врагами
© Фото: Oliver Contreras, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Соединенные Штаты не считают россиян врагами. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден.

«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», - сказал он на пресс-конференции в Польше в завершение своего европейского турне.

В то же время он отметил, что Москва своими действиями на Украине сделала все, чтобы отрезать россиян от остального мира и вернуть страну «в 19 век», передает РИА Новости.

В связи с российской специальной операцией на Украине страны Запада и некоторые другие ранее ввели ряд серьезных санкций против России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что США вместе с союзниками «полностью сокрушили» российскую экономику.

В то же время в РФ не считают возникшие перед страной препятствия «фатальными». По словам заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, они не сопоставимы с теми трудностями, которые Россия прошла в 20 веке. Он также отметил, что однополярному миру пришел конец, Соединенные Штаты «больше не являются хозяевами планеты Земля».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:21 В стране и мире
Видео
Гаранты безопасности: чем занимаются бойцы Росгвардии в Мелитополе
00:00 В стране и мире
Видео
Путин обратился к росгвардейцам-участникам спецоперации в профессиональный праздник
20:15 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили 6 бронемашин, батарею артиллерии и более 30 военнослужащих ВСУ в боях за Новомихайловку
20:02 Армия
Видео
Над Черным морем сбили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник
19:54 Армия
МО РФ: ВС Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России в Карабахе
Популярное
Видео
Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео
Видео
Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря
Видео
МО РФ: перехвачена шифровка с приказом командующего нацгвардии Украины о подготовке наступления в Донбассе
Видео
МО РФ: почти полностью остановлено снабжение ВСУ боеприпасами, горючим и продовольствием
Видео
Увидеть своими глазами: западным журналистам показали, во что превратилась территория ЛНР после обстрелов ВСУ
Видео
«Нас с сербами 200 миллионов»: посольству США в Москве напомнили о бомбардировках Югославии в 1999 году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.