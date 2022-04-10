Трамп рассказал о планах на президентскую кампанию

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Бывший лидер США Дональд Трамп допустил, что ему придется баллотироваться в президенты в третий раз. Своими возможными планами на грядущую кампанию 45-й глава Белого дома поделился на митинге для своих политических сторонников в Северной Каролине. Тем не менее, официального заявления не прозвучало.

«Правда в том, что я дважды баллотировался и дважды побеждал, причем во второй раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь. Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я еще раз пошел на выборы?», - приводит РИА Новости слова Трампа.

Между тем, если Трамп все же решится пойти на выборы, то сражаться за голоса избирателей ему предстоит с действующим президентом Джо Байденом, который ранее уже заявил о своем намерении переизбраться на новый срок.

Дональд Трамп продолжает обвинять администрацию Байдена во внешнеполитических провалах. По его мнению, именно действующий американский лидер виновен в неудачах Вашингтона в Афганистане, энергетическом кризисе в Штатах и так далее.