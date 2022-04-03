Трамп заявил, что Байден довел США до худших времен

Трамп подчеркнул, что во время его срока Америка достигла энергетической независимости.

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил администрацию США во главе с президентом Джозефом Байденом в том, что они довели страну до худших времен. Об этом Трамп сообщил на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

«Не думаю, что в истории нашей страны было время, когда мы чувствовали себя на таком низком уровне», - цитирует слова Трампа РИА Новости.

По его словам, причиной ситуации на Украине стала слабость Байдена: когда Россия увидела неудачи во время вывода войск США из Афганистана, она решилась на спецоперацию.

«Полтора года назад, кажется, так давно уже было. Помните цену 1,8 долларов за галлон. Я вам говорил, если меня не выберете, будете платить 7-8 долларов», - заявил политик.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Байдена и администрацию в высокой инфляции в США, резком росте цен на бензин и в «убийстве американской мечты».