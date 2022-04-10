Стоит на балансе ВСУ: СМИ опубликовали серийный номер ударившей по Краматорску «Точки-У»
Итальянский телеканал TG La7 опубликовал материал о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске. В кадр попал серийный номер ракеты. Как сообщает донецкий телеканал «Юнион», этот номер говорит о ее принадлежности к балансу ВСУ - ранее ракеты той же серии уже применялись украинскими военными для ударов по Донбассу.
«В Сети появился серийный номер ракеты "Точка-У", упавшей накануне на вокзал в Краматорске. Ракета 9М79-1, серийный номер Ш91579. Ранее украинские боевики использовали ракеты из той же серии», - говорится в Telegram-аккаунте телеканала.
Видеозаписи, на которых отчетливо виден номер ракеты, появились во многих западных средствах массовой информации, напомнили в Донецке. Итальянский TG La7 в своем новостном материале продемонстрировал номер ракеты - он попал в кадр во время прямого включения журналиста телеканала.