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Удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска был нанесен восьмого апреля. В результате взрыва не менее 30 человек погибли, еще около 100 получили ранения, сообщил ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что удар тактической ракетой «Точка-У» по вокзалу в Краматорске был нанесен дивизионом 19-й ракетной бригады Вооруженных силы Украины, дислоцированным к юго-западу от города. Конашенков уточнил, что максимальная дальность полета «Точки-У» составляет 120 километров, масса боевой части составляет 482 килограмма и содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 килограмма, которые в совокупности образуют около 16 тысяч осколков. Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что ракеты «Точка-У» используются только ВСУ. По его словам, район Донбасса, откуда был нанесен удар, пока находится под полным контролем украинских войск.

По имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами «Точка-У» в момент удара по Краматорску, находился в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области, в 45 километрах юго-западнее Краматорска, сообщил официальный представитель Минобороны России.