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СМИ назвали причину наращивания Китаем своего ядерного потенциала

Ян Брацкий
01:53 10.04.2022
По мнению политологов, увеличение арсенала может служить фактором сдерживания США от прямой вовлеченности в потенциальный конфликт из-за Тайваня.
СМИ назвали причину наращивания Китаем своего ядерного потенциала
© Фото: Анна Раткогло, РИА Новости
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Угроза со стороны США, власти которых могут предпринять попытку сместить руководство Китая, стало причиной наращивания Пекином ядерного потенциала. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с мнением руководства КНР.

Кроме того, активность Китая на этом фоне может служить средством «сдерживания США от прямой вовлеченности в потенциальный конфликт из-за Тайваня». Эксперты газеты, впрочем, уверены, что официальный Пекин не намерен применять ядерное оружие первым.

«Китай планирует поддерживать арсенал не больше, чем это необходимо для обеспечения китайских интересов в области безопасности», - говорится в статье.

Ранее глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном предупредил его, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе нацелена на сдерживание развития Китая и бросает ему вызов. По мнению главы китайского внешнеполитического ведомства, попытка США использовать Тайвань для контроля над Китаем является явным ошибочным сигналом по сдерживанию КНР.

Ван И также отметил, что заявления некоторых официальных лиц США, выступающих за «долгосрочную и ожесточенную конкуренцию с Китаем», провоцируют полномасштабную конфронтацию между двумя странами.

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