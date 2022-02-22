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В МИД КНР предупредили о возможности полномасштабной конфронтации с США

Анна Касаткина
11:28 22.02.2022
Глава ведомства Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обратил внимание на враждебные заявления некоторых официальных лиц Соединенных Штатов.
В МИД КНР предупредили о возможности полномасштабной конфронтации с США
© Фото: Yue Yuewei, XinHua, globallookpress
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Новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе нацелена на сдерживание развития Китая и бросает ему вызов. Об этом в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил глава МИД КНР Ван И.

«Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая», - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Ван И также отметил, что заявления некоторых официальных лиц США, выступающих за «долгосрочную и ожесточенную конкуренцию с Китаем», провоцируют полномасштабную конфронтацию между двумя странами. Он также призвал Штаты предпринять конкретные действия для выполнения обязательств, взятых на себя президентом Джо Байденом, и выразил готовность КНР строить отношения с США «на основе трех принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

Ранее Россия и Китай призвали США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Стороны отметили, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и сопряженные с этим действия увеличивают напряженность и недоверие на мировой арене.

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