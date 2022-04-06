Госдеп США одобрил сделку с Тайванем на $95 млн. по обслуживанию ЗРК Patriot

По мнению Управления Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, продажа ЗРК повысит стабильность и безопасность Тайваня.

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Государственный департамент США одобрил сделку с Тайванем по обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Предлагаемая продажа повысит безопасность получателя и будет способствовать политической стабильности, военному балансу <…> и прогрессу в регионе», - цитирует ТАСС сообщение Управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Ранее глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном предупредил его, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе нацелена на сдерживание развития Китая и бросает ему вызов. По мнению главы китайского внешнеполитического ведомства, попытка США использовать Тайвань для контроля над Китаем является явным ошибочным сигналом по сдерживанию КНР.

Ван И также отметил, что заявления некоторых официальных лиц США, выступающих за «долгосрочную и ожесточенную конкуренцию с Китаем», провоцируют полномасштабную конфронтацию между двумя странами.