В Госдуме предложили приостановить поставку газа в Европу

По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, ответные меры должны действовать до тех пор, пока в Европе не осознают, что агрессивная политика в отношении РФ для них «пагубна и наказуема».

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в страны Евросоюза в ответ на антироссийские санкции и недружественную риторику в сторону РФ. Об этом политик сообщил РИА.

«Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями - временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы», - сказал он.

По мнению депутата, ответные меры должны действовать до тех пор, пока в Европе не осознают, что агрессивная политика в отношении РФ для них «пагубна и наказуема».

Ранее директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер выразил мнение, что экономика Германия будет находиться в зависимости от российского газа еще как минимум два года.

Напомним, для жителей Британии существуют риски роста счетов за газ и электроэнергию на 50% в октябре этой осени. К такому заключению пришли специалисты библиотеки палаты общин парламента Соединенного Королевства.