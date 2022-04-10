Булгаков наградил отличившихся участников спецоперации орденами «Мужества» и медалями «За отвагу»

Замминистра обороны РФ в ходе награждения пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

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Заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в «Военном клиническом госпитале» МО России в подмосковном Красногорске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим. отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик. Военнослужащим были вручены Ордена «Мужества» и медали «За отвагу».

«По поручению Министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордится вами!», - сказал он.

Поступившие в медицинское учреждение военнослужащие уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь. В госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих. После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

Ранее командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил Ордена Мужества военнослужащим ВДВ. Также отличившиеся участники в спецоперации на Украине были представлены к госнаградам в Екатеринбурге.