В Екатеринбурге вручили госнаграды отличившимся участникам спецоперации на Украине
В Екатеринбурге вручили государственные награды участникам спецоперации на Украине.
Церемония прошла в военном клиническом госпитале. Медали «За отвагу» из рук заместителя командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева получили сразу 9 военнослужащих, которые проявили личное мужество и отвагу в боях.
По словам наших военнослужащих, ранения незначительные, все они в скором времени планируют вернуться на службу.
Также в церемонии награждения принял участие полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. А в завершение мероприятия для пациентов госпиталя состоялся концерт с участием артистов ансамбля песни и пляски ЦВО.
Ранее в Минобороны России рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов