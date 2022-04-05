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В Екатеринбурге вручили госнаграды отличившимся участникам спецоперации на Украине

10:41 05.04.2022
Медали «За отвагу» из рук заместителя командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева получили сразу 9 военнослужащих, которые проявили личное мужество и отвагу в боях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Екатеринбурге вручили государственные награды участникам спецоперации на Украине.

Церемония прошла в военном клиническом госпитале. Медали «За отвагу» из рук заместителя командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева получили сразу 9 военнослужащих, которые проявили личное мужество и отвагу в боях.

По словам наших военнослужащих, ранения незначительные, все они в скором времени планируют вернуться на службу.

Также в церемонии награждения принял участие полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. А в завершение мероприятия для пациентов госпиталя состоялся концерт с участием артистов ансамбля песни и пляски ЦВО.

Ранее в Минобороны России рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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