В Екатеринбурге вручили госнаграды отличившимся участникам спецоперации на Украине

Медали «За отвагу» из рук заместителя командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева получили сразу 9 военнослужащих, которые проявили личное мужество и отвагу в боях.

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В Екатеринбурге вручили государственные награды участникам спецоперации на Украине.

Церемония прошла в военном клиническом госпитале. Медали «За отвагу» из рук заместителя командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева получили сразу 9 военнослужащих, которые проявили личное мужество и отвагу в боях.

По словам наших военнослужащих, ранения незначительные, все они в скором времени планируют вернуться на службу.

Также в церемонии награждения принял участие полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. А в завершение мероприятия для пациентов госпиталя состоялся концерт с участием артистов ансамбля песни и пляски ЦВО.

Ранее в Минобороны России рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов