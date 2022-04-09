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Сердюков вручил госнаграды проявившим героизм в ходе спецоперации военнослужащим ВДВ

06:28 09.04.2022
Кроме того, слова благодарности военнослужащим Воздушно-десантных войск выразил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сердюков вручил госнаграды проявившим героизм в ходе спецоперации военнослужащим ВДВ
© Фото: ТРК "Звезда"
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Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил ордена Мужества военнослужащим ВДВ, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине.

«Сегодня мы награждаем настоящих Героев нашего времени. Эти награды завоеваны в бою. В бою с этой черной гидрой, которая окутала украинскую землю, наш братский народ. Я благодарю вас всех за службу, за ваш подвиг, настоящий подвиг. Вы действительно являетесь гордостью Воздушно-десантных войск, наших Вооруженных сил, нашей страны», - сказал он в ходе выступления.

Сердюков выразил благодарность военнослужащим за совершенные ими во время спецоперации по защите Донбасса подвиги. Также командующий ВДВ поблагодарил родственников и близких, которые поддерживают бойцов.

«Спасибо вам, бойцы, за подвиг, за ваш ратный труд. Но мы с вами служим не ради наград, вы знаете все прекрасно. И каждый из вас внутри собран, умеет бороться со своими эмоциями, умеет побеждать. Низкий вам поклон. Благодарность вашим родным и близким, вашим родственникам, всем, кто вас поддерживает», - добавил командующий Воздушно-десантными.

Кроме того, слова благодарности военнослужащим Воздушно-десантных войск выразил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заявил, что в настоящий момент каждый житель региона не только переживает за российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, но и «живет» с ними.

«Каждый житель из полуторамиллионного региона не просто переживает, на сегодняшний день живет с вами. Я обращаюсь к военнослужащим, которые стоят в этом строю. Это переживание, я надеюсь, вы чувствуете все. Мы всегда рядом. То, что зависит от нас, мы всегда делали и будем делать», - отметил глава региона.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам российского лидера, для того, чтобы защитить Луганскую и Донецкую народные республики, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Путин призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Было подчеркнуто, что ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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