Российские средства ПВО сбили еще восемь украинских БПЛА в семи населенных пунктах

Объекты были сбиты в населенных пунктах Ольховатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка Вторая и Веселое.

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Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ольховатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка Вторая, Веселое сбиты в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства добавил, что в течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр»*, куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.

Ранее Министерство обороны РФ показало видео боевой работы экипажей армейской авиации по уничтожению бронетехники вооруженных сил Украины

*батальон «Днепр» - запрещенная на территории РФ террористическая организация