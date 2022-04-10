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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52

09:23 10.04.2022
Летчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки ВСУ, уточнили в российском оборонном ведомстве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны РФ показало видео боевой работы экипажей армейской авиации по уничтожению бронетехники вооруженных сил Украины. На опубликованных кадрах видно, как ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожают вооружение и военную технику ВСУ.

«Экипажи армейской авиации отработали боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот. Летчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки ВСУ», - говорится в сообщении МО РФ.

Армейская авиация в ходе проведения российской военной спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронированной техники, доставке десанта, военных грузов, авиаподдержке подразделений.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры  уничтожения замаскированного командного пункта ВСУ вертолетом Ка-52.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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