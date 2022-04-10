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ВС РФ уничтожили штаб нацбатальона «Днепр»*, куда накануне прибыли иностранные наемники

10:42 10.04.2022
Штаб и место базирования националистического батальона были уничтожены высокоточными ракетами морского базирования, сообщили в Минобороны России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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ВС РФ уничтожили штаб националистического батальона «Днепр»*, куда накануне прибыли иностранные наемники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона “Днепр”*, куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», - сказал он в ходе брифинга.

В общей сложности, по данным российского оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации были уничтожены 127 украинских самолетов, 98 вертолетов, 234 ЗРК С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотников, 2 052 танка и других боевых бронемашин, 232 установки РСЗО, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 975 единиц военной автоспецтехники.

Ранее Министерство обороны РФ показало видео уничтожения вооружения и военной техники ВСУ ударными вертолетами Ка-52 ВКС России.

*батальон «Днепр» - запрещенная на территории РФ террористическая организация

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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