Армия ВС РФ уничтожили штаб нацбатальона «Днепр»*, куда накануне прибыли иностранные наемники Штаб и место базирования националистического батальона были уничтожены высокоточными ракетами морского базирования, сообщили в Минобороны России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: ВС РФ уничтожили штаб националистического батальона «Днепр»*, куда накануне прибыли иностранные наемники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона “Днепр”*, куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», - сказал он в ходе брифинга. В общей сложности, по данным российского оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации были уничтожены 127 украинских самолетов, 98 вертолетов, 234 ЗРК С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотников, 2 052 танка и других боевых бронемашин, 232 установки РСЗО, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 975 единиц военной автоспецтехники. Ранее Министерство обороны РФ показало видео уничтожения вооружения и военной техники ВСУ ударными вертолетами Ка-52 ВКС России. *батальон «Днепр» - запрещенная на территории РФ террористическая организация Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика