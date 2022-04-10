Высокоточные ракеты уничтожили пусковые установки украинских С-300 на аэродроме Чугуев

Кроме того, как сообщили в Минобороны России, пусковые установки ЗРК ВСУ были уничтожены в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Высокоточные ракеты воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожили выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, российские средства ПВО сбили в воздухе еще восемь украинских беспилотников в семи населенных пунктах: Ольховатовке, Новой Астрахани, Авдеевке, Шахтерском, Курахове, Новоселовке Второй и Веселом.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 86 военных объектов Украины. Также сообщается, что в течение ночи в Звонецком Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр»*, куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.

Накануне в Минобороны России предупредили о новой провокации, которую готовит киевский режим. По данным российского ведомства, СБУ намерена спрятать в подвале здания в Ирпени тела из морга для обвинения РФ в якобы убийствах мирных жителей. Как отметил Конашенков, затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы».

*батальон «Днепр» - запрещенная на территории РФ террористическая организация