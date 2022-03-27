Цели первого этапа: как ВС РФ решают поставленные на Украине задачи

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

На этой неделе Минобороны России опубликовало еще несколько подлинных документов, приказов и секретных шифрограмм 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины о планировавшемся в начале марта нападении на Донецк и Луганск. Между тем, цель официальной Москвы неизменна - это полное освобождение Донбасса и выполнение Киевом политических требований Кремля.

Пока же силами ВС РФ полностью блокированы Киев, Сумы, Харьков Чернигов, Николаев. Под полным контролем Херсонская и большая часть Запорожской области. Уничтожены 16 основных аэродромов. Почти полностью ликвидированы украинские ВВС, система ПВО, перестали существовать Военно-морские силы. И оказавшись в окружении - все больше солдат украинской армии, вначале испытывают шок, а потом начинают понимать, что сейчас надо просто сложить оружие.

Итоги первого месяца спецоперации подвели в Министерстве обороны. Перед докладом о проделанной работе, со всеми цифрами и фактами, официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков ответил на главный вопрос: почему же решение о начале спецоперации было принято именно в конце февраля. Он продемонстрировал папку, внутри которой секретные приказы украинского командования. Документы доказывают - Киев готовил масштабное наступление на Донбасс. России удалось опередить планы ВСУ буквально на несколько дней.

«Оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифро-телеграмм генерал-полковника Балана. В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе. Особо хочу обратить ваше внимание, что все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля. Чтобы в марте 2022 года приступить к выполнению боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" на Донбассе», - рассказал Игорь Конашенков.

На фоне лживых заявлений о стремлении к миру, Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов.

Первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской рассказал, что изначально было два плана спецоперации. Первый предусматривал боевые действия только на территории республик Донбасса. Но тогда силы операции столкнулись бы с постоянно прибывающими силами нацбатов и ВСУ. Решено было остановиться на втором варианте - демилитаризации всей Украины, уничтожении объектов военной инфраструктуры и блокировании крупных городов. Это не даст Киеву бесконечно затягивать боевые действия. При этом о штурме городов не шло и речи.

«Российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Общественность и отдельные эксперты задаются вопросом, что мы делаем в районе блокированных украинских городов. Эти действия осуществляются с целью нанесения такого ущерба объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу ВСУ, результаты которого позволяют не только сковывать их силы и не дают им возможности усилить свою группировку на Донбассе, но и не позволят сделать это до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР», - заявил Рудской.

В Минобороны не устают подчеркивать, что одна из главных задач спецоперации - обеспечение безопасности мирных жителей. Боевые действия идут только против националистов и тех солдат ВСУ, которые не соглашаются сложить оружие. И эта задача успешно реализуется.

«На момент начала специальной военной операции, вооруженные силы Украины вместе с нацгвардией насчитывали 260 тысяч 200 военнослужащих. За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч - безвозвратные и около 16 тысяч - санитарные. К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 тысяча 351 военнослужащий, 3 тысячи 825 получили ранения», - отметили в оборонном ведомстве.

Вооруженные силы РФ ежедневно продвигаются вперед, освобождая населенные пункты от националистов и наносят удары высокоточным вооружением по военным объектам и скоплениям техники боевиков. На кадрах фиксируется работа бомбардировщиков Су-34. Точным попаданием были поражены стоянки военной техники ВСУ, бронеавтомобили и склады с вооружением.

Пуски крылатых ракет морского базирования «Калибр» из акватории Черного моря по объектам военной инфраструктуры ВСУ также засвидетельствованы. На очередных кадрах в небо взлетают ракеты комплексов наземного базирования «Бастион». Кроме того, Россия применила и свое новейшее оружие - гиперзвуковую ракету «Кинжал», известную тем, что перехватить ее - абсолютно невозможно.

«Двадцать шестого марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом», - сообщил Конашенков.

В небе - господство нашей авиации. Российским пилотам удается решать все поставленные задачи. Военный летчик Александр за время проведения специальной военной операции выполнил 28 боевых вылетов. Экипаж его вертолета Ка-52 за месяц спецоперации успел поучаствовать и в нанесении ударов по объектам военной инфраструктуры украинских националистов, и в сопровождении военных колонн, в том числе с гуманитарным грузом.

«Группы противника остались во многих населенных пунктах, они еще не зачищены, после каждого вылета идет разбор полетов и подготовка к повторному вылету. Больше всего запомнился вылет на прикрытие колонн, потому что ты сопровождаешь свою технику, своих ребят и любой, кто двигается навстречу для тебя - потенциальный противник, и очень эмоционально начинаешь действовать, в ситуации, когда приближается противник в сторону твоих войск», - признался командир экипажа вертолета Ка-52 Александр.

А вот в стане украинских националистов царит полная дезориентация. Украинское командование подчас не дает им даже четких приказов. Боевики нацбатов иногда и вовсе не понимают, с кем воюют и что должны делать. На кадрах от МО РФ перестрелка в Мощуне под Киевом. Представители территориальной обороны ведут стрелковый бой с противником, но в конце выясняется, что все это время они стреляли по своим.

Умелые действия российских военных заставляют ВСУ и боевиков нацбатов бежать и бросать не только легкое вооружение и боекомплекты, но и тяжелую технику. Столкнувшись с нашими Вооруженными Силами, и понимая, что шансов на победу нет, бойцы ВСУ массово складывают оружие. В расположении российских сил их ждут еда, медицинская помощь, а главное - гарантия безопасного возвращения домой. В Николаевке, недалеко от Киева, добровольно отказались от продолжения боя более 60-ти украинских военных. Больше половины из них - старшие офицеры. Они признаются, что командование их давно бросило.

Еще хуже дела идут у иностранных наемников. Ударом «Искандера» был уничтожен очередной пункт базирования иностранных бойцов и их инструкторов. Никакого противодействия нашим ракетным ударам ПВО противника в очередной раз оказать не смогло.

«Задача стояла поразить объект баллистической ракетой, со своей задачей мы успешно справились. Данное изделие практически невозможно уничтожить, оно преодолевает противоракетную оборону противника, ему нет противодействия, так как скорость, на которой изделия на конечном этапе полета значительная, а современных средств, которые могут остановить данную ракету, еще нет», - констатировал начальник расчета СПУ Максим.

Минобороны России отчиталось - основные задачи первого этапа спецоперации выполнены. У ВСУ больше не осталось резервов для восполнения потерь, а так же был остановлен поток прибывающих на Украину иностранных наемников. Более того, «псы войны» начали массово покидать Украину. Но остается другая проблема - националисты продолжают попытки диверсий, которые угрожают не только нашей армии, но и в первую очередь - гражданскому населению Украины. В городе Сумы боевики националистов подожгли аммиачное производство: жителям на этот раз повезло - ветер дул в обратную от города сторону. Нашим вооруженным силам удалось оперативно локализовать и потушить очаг возгорания. Сейчас городу ничего не угрожает.

«В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России. По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались не в сторону города», - объяснил Конашенков.

Еще одна диверсия - подрыв фосфорного заряда вблизи одного из населенных пунктов Украины. На этих кадрах - следы фосфора, которые еще долго держались в воздухе. Лаборатория Чернобыльской АЭС. В разгроме этого важнейшего объекта Киев обвинял Москву, но при детальном осмотре становится понятно, что все это - срежиссированная акция. В самой лаборатории просто идеальный порядок. Ряды пробирок, ни одна ни разбита. Даже редкие реагенты на местах, а вот что действительно разгромлено, так это офисные помещения. Разбросаны бумаги, канцелярские принадлежности, одежда, осколки кружек. Серьезно пострадали только компьютеры. И вот что важно - ни в одном из развороченных системных блоков нет жестких дисков.

Киев сейчас полностью блокирован. Вокруг столицы - безопасная зона. Ее обеспечивает комендантская служба. Передовые позиции сил спецоперации сейчас всего в 30 километрах от города. На неделе сюда для уточнения обстановки прибыл командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Александр Чайко. А на освобожденных территориях организована работа по оказанию помощи самым незащищенным слоям населения - пенсионерам и бюджетникам. Все они получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Одними из первых получить материальную помощь смогут жители Геническа Херсонской области.

Подводя итоги первого месяца спецоперации можно с уверенностью сказать, что поставленные задачи Армией России выполняются. За месяц была уменьшена численность ВСУ, разбиты резервы, обеспечено полное господство в воздухе, уничтожены самые крупные объекты военной инфраструктуры, а также нанесены удары по всем военным аэродромам Украины.