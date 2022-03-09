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Продвижение колонны российской бронетехники на Украине показали на видео

09:14 09.03.2022
О начале специальной военной операции по защите Донбасса президент Владимир Путин объявил утром 24 февраля.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции продолжают продвижение в районы выполнения задач по блокированию и взятию под контроль районов на территории Украины занятыми националистами батальонов территориальной обороны и нацбатов.

Рано утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ранее глава государства своим указом признал независимость Донецкой и Луганской Народных республик.

Их главы обратились к Путину с просьбой оказать помощь в отражении участившихся атак ВСУ.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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