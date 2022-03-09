МО РФ показало секретные документы нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступления на Донбасс в марте этого года

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Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Приказ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины».

«Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. В приказе, доведенном до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе», - рассказал Конашенков.

Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины.

«Данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016-го года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки "натовского стандарта" во Львове», - добавил официальный представитель МО РФ.

В соответствии с приказом, заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7 по 28 февраля 2022 организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

«Целых пять абзацев 4 пункта, уделяются вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами, и полиграфической продукцией», - отметил Игорь Конашенков.

Заместителю командующего нацгвардией по кадрам приказано организовать «действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчиненными, информирование».

«Обращаю особое внимание, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения "боевых специальных задач" нацгвардейцев, показавших "неудовлетворительные" результаты психологического тестирования по критерию "готовности к риску"», - отметил представитель оборонного ведомства.

Все мероприятия боевого слаживания националистов, согласно документам, было предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» на Донбассе.