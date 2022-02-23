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Небензя объяснил, почему Россия признала независимость ДНР и ЛНР

Виктория Ивашечкина
20:55 23.02.2022
По словам постпреда РФ при ООН, российская сторона не могла остаться безучастной к судьбе жителей Донбасса.
Небензя объяснил, почему Россия признала независимость ДНР и ЛНР
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона приняла решение о признании независимости ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации в условиях «неприкрытого геноцида» со стороны Киева.

«В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека - права на жизнь - наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе четырех миллионов донбассцев», - подчеркнул он на заседании Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

По словам постпреда, Россия при принятии решения руководствовалась прежде всего тем, что «высшая ценность - это человеческая жизнь». Василий Небензя подчеркнул, что данный конфликт далеко не исчерпан.

«Обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились. Запад продолжает науськивать, подбадривать и вооружать Киев», - сказал дипломат.

В понедельник, 21 февраля, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость двух самопровозглашенных республик.

Впоследствии российский лидер провел внеочередное заседание Совбеза по данному вопросу. Спустя несколько часов глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором он подчеркнул, что признание Донецкой и Луганской народных республик является необходимой мерой. Затем он подписал соответствующие указы, а также договоры с главами республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 

Ранее Василий Небензя заявил, что Запад беззастенчиво накачивает Украину вооружениями. Он подчеркнул, что уже несколько недель западные страны раздувают беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину. В результате, по словам постпреда, «надувшийся пузырь лопнул».

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