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США запретили импорт энергоносителей из России

Иван Линдеманн
19:22 08.03.2022
Президент США отметил, что это решение ударит и по самим Штатам, но Вашингтон считает, что должен пойти на такой шаг.
США запретили импорт энергоносителей из России
© Фото: Газпром
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Соединенные Штаты запрещают импортировать из России энергоносители. Об этом объявил Джо Байден.

«Мы запрещаем импорт нефти, газа и энергии из России. Это значит, что российское сырье больше не будет доступно для американских граждан», - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Президент США отметил, что это решение ударит и по самим Штатам, но Вашингтон считает, что должен пойти на такой шаг. Байден заявил, что продолжит и дальше принимать санкционные меры, которые, по его словам, фактически обрушат российскую экономику.

Он предупредил, что цена на бензин в США продолжит расти. Сегодня стоимость этого вида топлива в Штатах возросла до исторических отметок, превысив 4,17 доллара за галлон.

Напомним, что страны Запада стали вводить санкции против России после 24 февраля. В тот день Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. По словам президента, ее цель - денацификация и демилитаризация Украины.

Сегодня же глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что жители Соединенного королевства тоже ощутят на себе последствия экономических санкций против России. По ее словам, вырастут счета за электроэнергию, повысится стоимости жизни.

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