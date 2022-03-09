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Великобритания хочет расширить основания для отказа россиянам во въезде

Роман Захаров
05:53 09.03.2022
Новые меры, в случае их принятия, позволят Лондону налагать визовые ограничения на страны, представляющие, по мнению британских властей, угрозу международной безопасности.
Великобритания хочет расширить основания для отказа россиянам во въезде
© Фото: Pexels
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Государственный министр МВД и член палаты лордов Британии Сьюзан Уильямс предложила внести поправки в закон о гражданстве, согласно которым у властей королевства будет больше оснований отказать россиянам во въезде в страну. Об этом сообщает газета Independent.

«Мы сможем замедлить процесс обработки заявлений, потребовать от заявителей доплаты в 190 фунтов стерлингов или принципиально полностью приостановить предоставление разрешений на въезд», - приводит издание слова Уильямс.

Министр внутренних дел при этом выразила мнение, что данная мера послужит «мощным сигналом» официальной Москве.

«Эти меры гибкие и они приемлемы как в контексте улучшения сотрудничества по делам, связанным с репатриацией, так и для того, чтобы действовать против режимов, которые воюют против невинных», - объяснила она.

Согласно материалу издания, новые меры позволят налагать визовые ограничения на страны, представляющие угрозу международной безопасности, либо чьи действия могут привести к вооруженному конфликту или нарушению гуманитарного права.

Ранее глава Минтранса Соединенного Королевства Грант Шэппс сообщил, что власти Великобритании получили возможность задерживать любой российский самолет, оказавшийся в воздушном пространстве страны.

Недружественные шаги Лондона связаны с проводимой РФ на территории Украины специальной операцией по защите населения Донбасса, о которой 24 февраля объявил российский президент Владимир Путин. Сразу после этого ряд государств сообщил о введении новых санкций в отношении нашей страны

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