США отказались размещать на Украине системы ПРО «Железный купол»
Появление на Украине системы ПРО «Железный купол» заняло бы слишком много ресурсов по части подготовки военного объекта. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, отметив, что в связи с этим Вашингтон изучает другие способы военной помощи Киеву.
«Скажу только о системе "Железный купол". Нельзя просто щелкнуть пальцами, чтобы она появилась, это требует тренировки, возможности заменить и прочего. Но есть другие вещи из вашего и их списка, которые, как мы думаем, у нас получатся», - приводит РИА Новости слова Нуланд, произнесенные ей во время выступления в Конгрессе США.
Представительница Госдепа добавила, что для более развернутого ответа понадобился бы закрытый формат встречи. При этом она пообещала предоставить такую информацию в секретном режиме. Также Нуланд заявила, что Украине предоставлено множество противобатарейных радаров.
Ранее Виктория Нуланд рассказала, что США в ситуации вокруг Украины стремятся нанести России «стратегическое поражение».
Двадцать четвертого февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о начале на территории Украины военной спецоперации по защите жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы нашей страны наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, а для гражданского населения какой-либо угрозы нет.