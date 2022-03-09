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Трамп обвинил Европу в использовании США

Роман Захаров
04:07 09.03.2022
Политик упрекнул страны Европы в том, что многие из них не последуют за США в вопросе бойкотирования российской нефти и газа.
Трамп обвинил Европу в использовании США
© Фото: Brandon Bell, Pool, Global Look Press
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Европа использует США в вопросе запрета на импорт энергоносителей из России. Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Только что подтвердилось, что большинство стран Европы не последуют за США в вопросе бойкотирования российской нефти и газа. Как всегда США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем, пока мы читаем фейк-ньюз о том, что все вместе последовали за (президентом США Джо. - Прим. ред.) Байденом в борьбе с Россией», - приводит РИА Новости текст распространенного заявления Трампа.

Во вторник президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из России. Объявляя об этом, американский лидер признал, что государства Европы могут не последовать за данным решением.

Двадцать четвертого февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о начале на территории Украины военной спецоперации по защите жителей Донбасса. После этого ряд государств ввел новые антироссийские санкции, которые, в том числе, затрагивают и сферу энергетики. 

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