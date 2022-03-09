Нуланд назвала главную цель США на Украине

США в ситуации вокруг Украины стремятся нанести России «стратегическое поражение». Такое заявление сделала заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, выступая перед конгрессом.

«С точки зрения США, конечной целью является стратегическое поражение», - приводит РИА Новости слова Нуланд.

Она также высказала мнение, Москва может стремиться к получению дополнительных выгод за содействие в восстановлении ядерной сделки с Ираном, но, по словам представительницы Госдепа, российская сторона не добьется в этом успеха.

Двадцать четвертого февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Украины военной спецоперации по защите жителей Донбасса. После этого ряд государств ввел новые санкции против нашей страны, а некоторые компании заявили о своем уходе с российского рынка.