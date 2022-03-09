МО РФ: с начала спецоперации уничтожено 2814 объектов военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, с начала операции уничтожено 2814 объектов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. С начала проведения операции уничтожено 2814 объектов украинской военной инфраструктуры», - сказал он.

В частности, по его словам, уничтожено 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 97 беспилотных летательных аппаратов.

Конашенков также рассказал о подготовке украинскими националистами провокации для обвинения РФ в якобы применении химического оружия. На это указывает завоз в населенный пункт Золочев около 80 тонн аммиака, уточнил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала операции удалось уничтожить 90% украинских ЗРК большой и средней дальности.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.