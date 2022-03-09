МО РФ: украинские националисты завезли под Харьков около 80 тонн аммиака

Украинские националисты ночью 9 марта завезли в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова около 80 тонн аммиака. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их как правильно действовать при химической атаке», - отметил он.

Как сообщил Конашенков, это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия.

Также Конашенков сообщил, что группировка войск ЛНР взяла под контроль еще 3 населенных пункта: Затишное, Песчанку и Суровцевку.

По последним данным Минобороны, российские ВС уничтожили 2814 объектов украинской военной инфраструктуры.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил: утверждение украинских властей, что желающих выехать по гуманитарным коридорам на территорию Российской Федерации нет, является ложью и откровенной провокацией.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов